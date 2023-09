Les entraîneurs de Ligue 1 cartonnent la Coupe du Monde de rugby

Depuis le 8 septembre et jusqu’au 28 octobre prochain, la France est sous les projecteurs mondiaux de l’Ovalie en accueillant la Coupe du Monde de Rugby. Un événement qui ne plait absolument pas aux clubs de football de Ligue 1 qui voient leur pelouse impraticable comme l’OGC Nice avec son Allianz Riviera. Un sujet qui a provoqué un coup de gueule de Francesco Farioli : «On avait laissé l’une des plus belles pelouses de Ligue 1, elle était parfaite et aujourd’hui j’ai vu les photos, ce n’est pas acceptable et respectueux pour les supporters mais aussi pour nous. Avoir une bonne pelouse est important pour développer notre jeu mais aussi pour la santé des joueurs. On a de jeunes joueurs, les faire jouer sur un tel terrain, ça les expose à des risques de blessures. C’est de la responsabilité de tous qu’une pelouse hybride soit installée après le match ce dimanche»

Même son de cloche du côté de Lille où l’entraîneur portugais Paulo Fonseca n’a pas caché sa colère face à l’état des pelouses françaises depuis le début du Mondial de rugby : «Je ne peux rien dire, même si c’est difficile pour nous de jouer après beaucoup de matchs de rugby. La pelouse est difficile, je pense que ça le sera encore contre Reims. Le terrain n’est pas dans de bonnes dispositions après deux matchs. Le terrain est très irrégulier, très difficile pour poser le jeu. On va aussi s’adapter au fait de jouer trois matches à l’extérieur à la suite, mais le principal problème reste l’état de la pelouse», avait-il affirmé la semaine dernière.