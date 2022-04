Real Madrid : ça brûle pour Aurélien Tchouameni

Qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions où ils retrouveront Manchester City et toujours idéalement placés pour remporter la Liga, les Merengues s'apprêtent à vivre une fin de saison palpitante sur le rectangle vert. Une excitation par ailleurs palpable en interne où les hautes sphères de la Casa Blanca semblent, aujourd'hui, déterminées à renforcer l'effectif madrilène lors du prochain mercato estival. À ce titre, si les noms de Kylian Mbappé et Erling Haaland reviennent avec insistance depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l'actuel leader du championnat espagnol travaillent également au renforcement de l'entrejeu.

La suite après cette publicité

Et selon les dernières informations de la presse espagnole, Aurélien Tchouameni, milieu de terrain des Bleus et de l'AS Monaco, se rapproche inexorablement de la capitale espagnole. Pilier du milieu de terrain monégasque, celui qui s'impose progressivement sous le maillot de l'équipe de France (8 sélections, 1 but) totalise, sur le Rocher, 3 buts et 2 passes décisives en 44 matches toutes compétition confondues et son rendement impressionnant dans l'entrejeu encourage, logiquement, les Merengues à jeter leur dévolu sur son profil.

Une offre de 65 millions d'euros ?

Dans cette optique, AS révèle même que la Casa Blanca serait désormais prête à transmettre une offre de 65 millions d'euros aux dirigeants asémistes. Par ailleurs, le quotidien espagnol précise que les négociations entre les différentes parties sont très fluides et qu'un accord pourrait définitivement être trouvé dans les semaines à venir. Un climat de sérénité qui pousse logiquement la Maison Blanche à rester très confiante dans la possible finalisation de cette opération.

À noter enfin que malgré un intérêt des Blues de Chelsea ou encore du Paris Saint-Germain, les Madrilènes possèdent, à l'heure actuelle, une avance considérable sur le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux. De son côté, le Français de 22 ans, sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2024, privilégierait, lui aussi, l'offre du club de la capitale espagnole. Tous les voyants sont donc aujourd'hui au vert pour voir Aurélien Tchouameni débarquer à Madrid et peut-être retrouver Kylian Mbappé, son coéquipier de sélection.