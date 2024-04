Comment les sports de combat peuvent transformer la préparation des footballeurs de haut niveau ?

Pour certains professionnels, c’est devenu le complément parfait à la pratique du football de haut niveau. Zlatan Ibrahimovic & Wayne Rooney, pour ne citer que ces 2 joueurs, ont fait le choix de pratiquer les sports de combat dès leur plus jeune âge. D’autres grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Harry Kane ou Rio Ferdinand ont également intégré les sports de combat dans leur quotidien. Convaincus des effets sur leurs performances, ils valorisent aujourd’hui les bienfaits des sports de combat dans leur préparation individuelle. Mais voilà, outre les apports individuels que peuvent apporter les sports de combat, l’avenir se trouve sûrement dans la capacité des clubs à encadrer cette pratique régulièrement auprès d’une équipe.

C’est notamment l’un des desseins de Karim Achour. Cadre du Ministère des Sports et ancien coach des équipes de France de karaté masculines et féminines, le natif de Saint-Etienne a accompagné pendant plus de 10 ans plusieurs champions du monde et d’Europe. Spécialisé en préparation mentale appliquée à la haute performance depuis 20 ans, il a créé sa propre structure intitulée "Coach & Vous". Il intervient aujourd’hui aux côtés de sportifs de haut niveau de toutes disciplines dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il accompagne également plusieurs jeunes footballeurs professionnels.

«Optimiser de façon significative la préparation du collectif aux enjeux des matchs»

Passionné de sports collectifs, l’ancien karatéka de haut niveau propose aujourd’hui une approche novatrice qui allie à la fois la pratique du football de haute performance et les fondamentaux des sports de combat sur l’aspect mental principalement : «à l’image des jeunes footballeurs qui pratiquent de manière individuelle les sports de combat en parallèle de leurs entraînements quotidiens, la mise en place d’ateliers pratiques autour des notions : agressivité, combativité et adversité. Cela optimiserait de façon significative la préparation du collectif aux enjeux des matchs. Si les joueurs parviennent à unifier leurs déterminations autour de ce triptyque, ils pourraient ainsi développer les compétences cognitives et émotionnelles collectives incontournables pour accéder au plus haut niveau. J’ajouterai qu’en définitive, l’obsession du coach lors d’une confrontation est de parvenir à être le plus souvent décisif collectivement et d’être en mesure de gérer les temps où son équipe se doit de se remobiliser».

S’appuyant sur plusieurs modules spécifiques pouvant rapidement et facilement être appliqués par un staff, Karim Achour cible ainsi deux enjeux majeurs dans l’évolution de la préparation des équipes de football. D’abord, la constance et la résistance à l’effort à très haute intensité et le fait de s’imposer fortement collectivement face à l’adversité. La préparation à différents scénarios est possible comme l’ouverture du score, la gestion du score ou même celui de revenir au score. Pouvant être un game changer dans l’approche mentale des confrontations à haut niveau, cette pratique collective des sports de combat mériterait d’être testée concrètement par les centres de formation notamment dans le cadre de la préparation de la saison 2024/2025 selon Karim Achour.