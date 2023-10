Barça - Real Madrid : la petite gifle de Xavi à Vinicius Jr.

Véritable événement de ce samedi après-midi, le premier Clasico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid se déroule actuellement au Stade Olympique de Montjuic, à Barcelone. Et pour ce choc de la 11e journée, le Barça mène actuellement et domine les débats grâce à une réalisation d’Ilkay Gündogan en début de partie. Un résultat logique avant la mi-temps, après le mauvais début de match des Merengues. En difficulté, les attaquants madrilènes se sont d’ailleurs plaints de plusieurs fautes non sifflées auprès des arbitres.

À l’instar de Vinicius Jr, qui est parti s’expliquer avec Xavi Hernandez après un contact entre lui et Ronald Araujo. L’entraîneur catalan s’est d’ailleurs permis de donner une petite tape amicale sur les joues du Brésilien, en expliquant qu’il n’y avait pas faute. Un échange dans la bienveillance malgré le contexte de la rencontre, mais Carlo Ancelotti a ensuite demandé à son numéro 7 de reprendre son calme. Avec ce résultat, le Barça passerait devant le Real Madrid au classement, mais à un point du surprenant leader de ce début de saison : Gérone.