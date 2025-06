Le plan fou du Barça pour faire un mercato XXL, la presse s’emballe pour Trent Alexander-Arnold à Madrid

Le Barça sur tous les fronts

Le FC Barcelone poursuit sa grande manœuvre pour redresser ses finances et retrouver une marge de manœuvre au mercato. Le club a déjà engrangé 14 millions d’euros grâce aux ventes de Todibo et d’Álex Valle. Il espère encore des revenus supplémentaires grâce à d’anciens joueurs comme Trincão, Mingueza ou Mika Mármol, sous contrat ailleurs. Les départs attendus de Lenglet et d’Ansu Fati, ciblé par Monaco, sont également cruciaux pour rétablir la règle 1:1 et pouvoir enregistrer des recrues comme Joan Garcia. Mais pour finaliser l’arrivée prioritaire de Luis Díaz, le Barça devra procéder à une grosse vente dans son effectif actuel. En parallèle, le club rêve aussi de s’offrir Grimaldo pour renforcer le couloir gauche et d’ajouter l’expérience d’Ivan Perisic, en approche. Enfin, un dossier sensible anime les coulisses : celui de Marc-André ter Stegen. Selon Bild, plusieurs clubs prestigieux suivent le gardien allemand : Milan, si Maignan part, Manchester City, en raison des blessures récurrentes d’Ederson, le PSG, la Juventus et Manchester United. Malgré ces rumeurs, Ter Stegen reste attaché au Barça et entend se battre pour sa place.

TAA a déjà séduit Madrid

Trent Alexander-Arnold a été officiellement présenté au Real Madrid. L’ex-capitaine de Liverpool réalise son rêve en rejoignant les Merengues et a ému le public madrilène en prononçant un discours en espagnol. Ce dernier a confié prendre des cours depuis plusieurs mois. Florentino Pérez a salué son arrivée, lui attribuant le numéro 12. Trent a assuré vouloir progresser et « tout donner » sous ses nouvelles couleurs. «Le défenseur a affirmé que seul Madrid pouvait le faire quitter Anfield, confirmant le poids symbolique de ce transfert», écrit le Daily Mirror. «Le joueur a impressionné la foule par sa maîtrise de l’espagnol dès sa présentation», écrit de son côté le Daily Mail. C’est ce qu’on appelle réussir sa présentation.

Le PSG passe incognito aux Etats-Unis

Après avoir conquis l’Europe, le PSG tentera de conquérir les Etats-Unis, terre où se déroule la Coupe du Monde des Clubs. Le PSG s’est installé au campus d’Irvine, immense cité universitaire de 37 000 étudiants… où sa présence passe inaperçue. « Pour 99 % des étudiants, c’est un non-événement, même si c’est le club champion d’Europe », résume le responsable de la communication du Campus, tandis qu’un étudiant parisien avoue être l’un des rares à s’en émerveiller. Pourtant, l’enjeu pour Paris est de taille : au-delà de la préparation sportive, le club vise une victoire qui pourrait rapporter jusqu’à 115 millions d’euros et renforcer son image sur un marché nord-américain stratégique.