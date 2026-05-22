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Man City : une tribune de l’Etihad Stadium portera le nom de Pep Guardiola

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Les hommages se succèdent pour Pep Guardiola. Après avoir annoncé son départ de Manchester City à la fin de la saison, l’entraîneur espagnol s’est vu offrir le poste d’ambassadeur du City Football Group. Et ce n’est pas tout. Le club anglais vient d’annoncer qu’une des tribunes de l’Etihad Stadium portera désormais le nom du Catalan.

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Manchester City
North Stand to be renamed ‘The Pep Guardiola Stand.' 🩵

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« Manchester City a le plaisir d’annoncer que la tribune nord de l’Etihad Stadium, récemment rénovée et agrandie, sera baptisée « The Pep Guardiola Stand ». Comme il se doit, la tribune sera ouverte au public pour la première fois à l’occasion du dernier match de l’entraîneur à la tête du club, la rencontre de clôture de la saison contre Aston Villa dimanche. Son Altesse le cheikh Mansour a décerné cet honneur prestigieux en reconnaissance de l’incroyable contribution de Pep au cours de ses dix années historiques à la tête du club. Dans le cadre de ce changement de nom, une statue de Pep sera également commandée et installée à l’entrée de la tribune Pep Guardiola », indique le communiqué.

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