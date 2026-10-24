PSG : les sponsors s’arrachent Désiré Doué

Désiré Doué n’en finit plus de faire parler de lui et pas seulement sur les terrains. Depuis son explosion au plus haut niveau au printemps 2025, l’attaquant du Paris Saint-Germain est devenu l’un des joueurs les plus convoités par les grandes marques. Selon les informations de L’Équipe, l’international français susciterait même davantage d’intérêt auprès des annonceurs que son coéquipier Ousmane Dembélé. Un engouement qui s’explique par son jeune âge, son talent, son style et son image particulièrement attractive auprès des nouvelles générations. Pourtant, malgré les nombreuses propositions reçues, le Parisien aurait choisi de rester très sélectif dans ses engagements commerciaux. À ce jour, il n’aurait signé qu’un seul partenariat, avec Nike, préférant décliner les autres sollicitations. Une stratégie qui témoigne de sa volonté de maîtriser son image alors que sa notoriété ne cesse de grandir, aussi bien en France qu’à l’international.

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Pour Lionel Maltese, spécialiste du marketing sportif interrogé par L’Équipe, Désiré Doué possède toutes les qualités pour devenir une véritable référence publicitaire. « C’est un peu le joueur du futur. C’est un game changer et il donne du plaisir, on a envie de le voir. Doué est spectaculaire, il a le combo technique-physique, c’est très moderne », explique-t-il, avant de mettre en avant un autre atout du joueur : « En plus, il a l’élégance, ses fulgurances sont instagrammables. » Au-delà de ses performances, le contexte parisien contribue également à renforcer son potentiel commercial. « Paris, c’est un marché énorme, comme New York, Londres ou Tokyo. Il joue dans un club qui a toujours travaillé la marque », souligne le spécialiste. Le PSG, qui développe depuis plusieurs années son rayonnement dans la mode et le lifestyle, offre ainsi une vitrine particulièrement intéressante à son jeune attaquant. Déjà très recherché par les annonceurs, Doué pourrait donc devenir l’un des nouveaux visages du marketing sportif français.