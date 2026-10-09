Thierry Henry rejoint un club de Serie D

Voilà un transfert qui devrait faire parler en Italie. Ce vendredi, le club de Solbiatese, pensionnaire de Serie D, a annoncé le recrutement de Thierry Henry. Il ne s’agit bien évidemment pas du champion du monde 98 avec l’Equipe de France, mais d’un attaquant franco-camerounais de la génération 2003 qui évoluait au Club Milano jusqu’ici :

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«La Solbiatese a officialisé l’arrivée de l’attaquant né en 2003, Thierry Henry. Le joueur vient du Club Milano, où il a marqué 8 buts en 16 matchs. La Solbiatese officialise le recrutement de Thierry Henry, attaquant né en 2003. Le joueur arrive du Club Milano, club avec lequel il a disputé seize matchs la saison dernière, marquant huit buts et délivrant trois passes décisives, contribuant ainsi de manière significative au maintien direct du club.»