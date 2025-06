PSG : Joao Neves jubile après son premier doublé

Ce dimanche, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Inter Miami en 8es de finale de la Coupe du monde des clubs (4-0). Largement supérieurs aux Floridiens, les hommes de Luis Enrique n’ont pas tremblé et ont été portés par leur entrejeu de très haut niveau ce dimanche. Auteur de son premier doublé en carrière, Joao Neves a été l’homme de cette rencontre du côté parisien. Élu homme du match par la rédaction de FM, Joao Neves a fait part de sa joie au coup de sifflet final :

«On a fait un très bon match même si nous menions 4-0, nous avons continué à jouer notre jeu. C’est la première fois que je réussis un doublé dans un match donc je suis très heureux mais je suis surtout content de la victoire de l’équipe. La suite ? On arrive avec la même confiance, on va jouer notre jeu peu importe l’adversaire, on a de la confiance, on est un peu fatigué mais on va aller beaucoup mieux.»