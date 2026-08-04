Mercato : le FC Barcelone a d’énormes soupçons sur Ferran Torres et le PSG !

« Ils doivent me montrer qu’ils me veulent, venir négocier et au final tout est une question de discussion. J’ai un contrat avec Barcelone. C’est vrai qu’au foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais comme j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même. C’est toujours une bonne chose quand des équipes comme celles-là (le PSG, NDLR) te veulent. Dans le football, tout peut changer en une minute. On ne sait jamais. Je dois être prêt à tout ». Tels étaient les propos de Ferran Torres lorsqu’il était interrogé sur son avenir, lundi soir.

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Des propos qui ont fait réagir à Barcelone. Beaucoup de fans n’ont pas vraiment apprécié, alors que les dirigeants ont eux aussi été surpris. Mundo Deportivo fait un nouveau point ce soir, et explique par exemple qu’en interne, on estime que le club a toujours été de son côté, même lorsqu’il était très critiqué par l’opinion publique. Les décideurs barcelonais ne vont plus augmenter l’offre qui a déjà été proposée. Mais surtout, ils commencent à douter de l’intérêt du PSG.

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Le Barça crie au bluff

Effectivement, en interne, certains pensent que l’intérêt du PSG n’existe pas vraiment, ou du moins que le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment prévu de passer à l’attaque prochainement. Et pour cause, les Barcelonais n’ont toujours pas eu le moindre contrat avec leurs homologues parisiens, et ils doutent réellement qu’une offre arrive. Ils pensent que Ferran Torres serait peut-être tout simplement en train de jouer avec ce prétendu intérêt parisien afin d’obtenir le meilleur contrat possible à Barcelone.

Le joueur voudrait ainsi profiter de sa nouvelle popularité après son but en finale de la Coupe du Monde et de la menace parisienne pour faire pression sur la direction barcelonaise, la poussant à lui offrir le meilleur contrat possible. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Barça semble plutôt serein dans ce dossier. La balle est donc dans le camp du PSG…