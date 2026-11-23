Le Paris Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot Third pour la saison 2026-2027. Toujours en collaboration avec Jordan Brand, le club de la capitale poursuit son travail autour de l’un de ses codes graphiques emblématiques, avec une palette de couleurs inédite. Cette nouvelle tunique se distingue par une base noire, traversée par des bandes verticales multicolores mêlant notamment du rouge, du vert et du bleu. Le logo Jordan et celui du PSG viennent compléter cette tenue, également marquée par le sponsor Qatar Airways en jaune. Une collection lifestyle complète, inspirée de l’esprit sportswear des années 90, accompagne également cette sortie.

La suite après cette publicité

Le maillot et les pièces de cette collection sont disponibles dès ce lundi 23 novembre sur les boutiques officielles du PSG, le site du club et les plateformes de Nike. Pour célébrer ce lancement, un pop-up sera organisé mercredi 25 novembre à partir de 17h à l’Union de la Jeunesse Internationale de Youssouf Fofana, dans l’ancien bâtiment emblématique de Tati à Barbès. Au programme, expositions photos, ateliers de customisation, échanges avec des créateurs, DJ sets et une watch party de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Roma.