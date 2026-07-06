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Coupe du Monde

Pays-Bas : Arne Slot ciblé pour remplacer Ronald Koeman

Par Kevin Massampu
1 min.
Arne Slot, futur entraîneur de Liverpool ? @Maxppp

Éliminés par le Maroc dès les 1/16es de finale de la Coupe du Monde, les Pays-Bas s’apprêtent à débuter une nouvelle ère. Alors que Ronald Koeman a démissionné de son poste de sélectionneur à la suite de cette élimination, les Oranjes ont déjà ciblé un homme pour le remplacer : Arne Slot. D’après les informations de Sky Germany, la Fédération néerlandaise (KNVB) a déjà entamé des discussions avec l’ancien technicien du Feyenoord et de Liverpool pour prendre les rênes de la sélection néerlandaise.

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D’autres noms sont également étudiés par la KNVB, mais Slot semble être le profil choisi en numéro 1. Libre de tout contrat depuis son licenciement à Liverpool, l’entraîneur néerlandais avait conduit les Reds vers le titre de Premier League, dès sa première saison, avant de connaître un exercice 2025/2026 nettement plus délicat.

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