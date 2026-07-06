Pays-Bas : Arne Slot ciblé pour remplacer Ronald Koeman
Éliminés par le Maroc dès les 1/16es de finale de la Coupe du Monde, les Pays-Bas s’apprêtent à débuter une nouvelle ère. Alors que Ronald Koeman a démissionné de son poste de sélectionneur à la suite de cette élimination, les Oranjes ont déjà ciblé un homme pour le remplacer : Arne Slot. D’après les informations de Sky Germany, la Fédération néerlandaise (KNVB) a déjà entamé des discussions avec l’ancien technicien du Feyenoord et de Liverpool pour prendre les rênes de la sélection néerlandaise.
D’autres noms sont également étudiés par la KNVB, mais Slot semble être le profil choisi en numéro 1. Libre de tout contrat depuis son licenciement à Liverpool, l’entraîneur néerlandais avait conduit les Reds vers le titre de Premier League, dès sa première saison, avant de connaître un exercice 2025/2026 nettement plus délicat.
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