Lucas Beraldo explique pourquoi il a choisi le Paris Saint-Germain

Une belle manière de souhaiter un agréable passage à la nouvelle année à ses supporters. Ce lundi en début d’après-midi, le PSG a officialisé la venue de Lucas Beraldo à travers une vidéo où les joueurs et joueuses du club de la capitale adressaient leurs meilleurs vœux aux fans parisiens. Le défenseur de 20 ans, formé à Sao Paulo, arrive dès cet hiver au Parc des Princes et souhaitera devenir un atout majeur pour une défense parisienne loin d’être encore sereine cette saison. Arrivé contre plus de 20 millions d’euros et sous contrat pour les cinq prochaines saisons avec Paris, le gaucher est donc également un investissement de haute estime pour les dirigeants parisiens.

Pourtant, un transfert d’une telle envergure très tôt dans une carrière aurait de quoi faire tourner plus d’une tête. Une arrivée chez un cador européen dont l’international des U20 du Brésil ne semble toujours pas avoir pris conscience, comme il l’a confié lors de sa première interview accordée aux médias du club. Néanmoins, Lucas Beraldo arrive avec ambition chez les Rouge et Bleu et veut remporter énormément de titres en terres parisiennes : «je suis très heureux. Je ne pense pas avoir encore réalisé que je suis dans ce très, très grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Au Brésil, le Paris Saint-Germain est un club très célèbre. Et je ne pense pas que ce soit seulement au Brésil, puisqu’en France, c’est l’équipe la plus performante et elle l’a démontré ces dernières années. Je pense que cela a pesé lourd dans ma décision de venir dans le plus grand club français, pas seulement pour être un joueur supplémentaire, mais pour pouvoir apporter un plus à l’équipe, afin que nous puissions continuer à gagner des titres. Je suis très motivé pour pouvoir, comme je l’ai déjà dit, gagner des trophées avec le maillot de ce club.»

Lucas Beraldo est impatient à l’idée de jouer avec Marquinhos et Luis Enrique

Dès ses premières déclarations, Lucas Beraldo semble donc affamé de titres sous la tunique parisienne. Alors que le PSG court depuis tant d’années derrière la Ligue des Champions, il paraîtrait qu’il s’agisse d’un objectif commun entre les dirigeants franciliens et leur nouvelle recrue. Au-delà de cette envie commune, la venue du jeune défenseur loué pour ses qualités techniques a également été conditionnée par l’impressionnant héritage brésilien du club comme ce dernier l’a confié : «oui, il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui ont joué sous ce maillot et qui ont été très importants, comme Marquinhos, qui est maintenant le capitaine, Thiago Silva, David Luiz, et tous les autres. Les meilleurs défenseurs centraux brésiliens sont passés par ici et je pense que cela a joué un rôle dans ma décision de venir.»

Interrogé ensuite sur les autres raisons qui lui ont donné envie de rejoindre les bords de la Seine pour sa première expérience sur le Vieux Continent, le natif de Piracicaba a expliqué ce choix en s’appuyant sur la présence de Marquinhos et son appétence tactique pour le jeu de Luis Enrique : «Je pense que oui. Je me sens très bien préparé. J’ai parlé à l’entraîneur avant et il m’a aussi donné beaucoup de confiance, et je pense que c’était important pour moi. C’est une bonne chose d’avoir Marquinhos comme partenaire en défense centrale. Je pense aussi que cela peut m’aider beaucoup parce qu’il parle la même langue que moi. C’est un grand pas en avant dans ma carrière. Je pense que oui, j’avais déjà donné des interviews au Brésil pour dire que je rêvais de jouer à ses côtés. J’imaginais alors jouer avec lui pour l’équipe nationale brésilienne, mais Dieu m’a donné l’opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mon choix.Je me suis vraiment identifié à son style de jeu, au fait qu’il propose du jeu et qu’il garde toujours le ballon. C’est comme ça que j’aime jouer, c’est comme ça que je m’amuse et que je prends du plaisir sur le terrain. Je pense que cela a également joué un rôle important dans ma décision, tout comme le fait qu’il y ait de jeunes joueurs et que le coach mise sur eux.» Voilà des premières paroles qui devraient plaire aux supporters parisiens.