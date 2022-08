Séville : Tanguy Kouassi explique son choix de carrière

Depuis quelques jours, Tanguy Kouassi est un joueur du FC Séville. En conférence de presse pour ses premiers mots face aux médias, le défenseur central de 20 ans s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à partir du géant bavarois pour l'Andalousie : « La principale raison était de progresser, de gagner de nombreux titres avec ce club mythique, mais la première raison était de progresser. C'est une chance de pouvoir continuer à grandir et à progresser.(…) Dans le football, on voit souvent beaucoup de très jeunes joueurs jouer, démontrer leur qualité, pour moi, c'est un moyen d'évoluer et d'améliorer mon jeu. »

Titulaire dès son premier match avec les Rojiblancos, Tanguy Kouassi n'était pas loin d'une première sortie catastrophique lors du match nul face à Valladolid (1-1). Auteur d'une relance pleine axe, qui aurait pu offrir un but à Sergio Guardiola en fin de première mi-temps, l'international U20 français était également à deux doigts d'offrir un penalty après une intervention sur l'attaquant espagnol. Un premier match avec énormément de pression, mais il garde cette volonté d'apprendre et d'apporter quelque chose dans ce club. « Il y a de grands joueurs dans cette équipe, si je peux apporter quelque chose, ce sera magnifique et positif. Peut-être de la fraîcheur et de la jeunesse. Je dois essayer d'être moi-même et d'élever le niveau le plus possible. »