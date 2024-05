Ligue 2 : Angers nage en plein bonheur !

Au terme des saisons, il n’y a souvent que deux issues. Lorsque arrivent les matches couperets du printemps, il n’y a souvent que larmes ou joie pour agrémenter les dernières rencontres d’une cuvée. Ce vendredi, la Ligue 2 arrivait à son terme et tous les yeux étaient rivés à Angers et Quevilly-Rouen où sourires ou désillusions étaient promis à Angevins et Stéphanois. Comptant deux points d’avance sur l’ASSE en déplacement sur la pelouse de QRM, Angers recevait dans son antre chauffé à blanc Dunkerque. Face à un adversaire inférieur sur le papier, les Scoïstes n’avaient besoin que d’une victoire pour assurer sa montée directe dans l’élite, un an après l’avoir quittée par la petite porte et une saison calamiteuse ponctuée par une vingtième place inquiétante.

Et face à une équipe difficile à manœuvrer, le club de l’Anjou s’est cassé les dents. Dominateurs tout au long de la rencontre, les coéquipiers d’Himad Abdelli n’ont pas trouvé la solution pour faire sauter le verrou nordiste. Dès lors, les deux équipes se sont quittés sur un score vierge frustant pour les Angevins. Pourtant, ces derniers sont vite passés à autre chose. En effet, dans le même temps, l’ASSE s’est totalement raté et s’est incliné sur la pelouse de QRM (2-1). Une bonne nouvelle pour le peuple angevin qui a exulté dès le coup de sifflet final de sa rencontre face à Dunkerque. En effet, comme souvent ces dernières années, les supporters se sont laissés aller à un envahissement de terrain qui donne le sourire à chaque fois qu’une vidéo de ce genre tourne sur les réseaux sociaux.

L’émotion de Loïs Diony, l’hommage touchant d’Alexandre Dujeux

Euphoriques, les joueurs angevins ont également pris part à la grande fête improvisée sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Et forcément, les héros de la saison du SCO ont été mis en avant. Après avoir connu un grand creux dans sa carrière après une expérience ratée à Saint-Etienne, Loïs Diony a repris des couleurs cette saison dans l’Anjou. Culminant à 15 buts dans l’antichambre de l’élite, le buteur de 31 ans a repris des couleurs et sera de retour en Ligue 1 l’an prochain. De ce fait, l’ancien de Dijon n’a pas su contenir sa joie : «l’année dernière, je me fais les croisés, cette année, je fais une superbe saison. On remonte en Ligue 1…J’ai montré mon football, le coach, le staff et mes coéquipiers m’ont mis en confiance…Regardez la fête, c’est magnifique…»

Il n’est pas le seul à avoir réalisé une saison formidable du côté d’Angers. Sur le banc scoïste, Alexandre Dujeux a été l’un des grands artisans de cette édition mémorable. Parti de loin, le coach de 48 ans n’a pas oublié les épreuves douloureuses qu’il a traversées cette année. Lors des fêtes de fin d’année, le tacticien avait tragiquement perdu sa femme. Ce soir, il a tenu à lui rendre hommage : «j’ai perdu ma femme pendant les vacances de Noël. Ça a été une immense peine. Ce soir, je ne peux même pas lui dédier ça, ce n’est pas assez grand. Si j’en suis là, c’est grâce à elle. Elle m’a accompagné durant de nombreuses années et j’aurais vraiment envie qu’elle soit là ce soir.» Malgré cette douleur encore palpable pour Alexandre Dujeux, son génie a permis à tout un peuple de faire la fête ce soir. La saison prochaine s’annonce déjà sous les meilleurs auspices à Angers !