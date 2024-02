LdC : Leipzig pense à un coup de bluff pour Bellingham

Demain soir à 21 heures, la Ligue des champions va faire son grand retour. Le Real Madrid, qui est l’un des prétendants au titre, va se déplacer du côté de Leipzig. Mais les Merengues ont fait le voyage sans Jude Bellingham (20 ans), blessé. Malgré cela, Marco Rose, l’entraîneur de l’écurie allemande, ne croit pas encore au forfait de l’Anglais, qu’il connaît très bien puisqu’ils se sont croisés au Borussia Dortmund.

«Je ne croirai pas qu’il est absent jusqu’à ce qu’on soit au stade demain. Je connais Jude, il fera tout son possible pour jouer le match de Ligue des Champions. Il verra peut-être d’autres médecins, on ne le sait pas. J’ai lu beaucoup de choses. Nous verrons s’il est là ou non. Je pense qu’il est arrivé dans la bonne équipe et il nous a surpris grâce à ses performances incroyables, avec beaucoup de buts. Je l’ai eu un an. C’est un garçon génial, avec une super mentalité. Il se déplace très bien. S’il ne joue pas, il y a d’autres joueurs comme Brahim ou peut-être qu’ils joueront en 4-3-3 avec Joselu en attaque. Il y a des petits détails dans le jeu de Madrid qui vont changer, mais c’est un joueur très important.» A priori, Bellingham sera bien absent demain soir.