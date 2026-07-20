Jhon Duran s’engage en prêt avec Benfica

Benfica frappe un joli coup sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée de Jhon Durán ce lundi soir. L’attaquant international colombien (17 sélections) débarque chez les Lisboètes sous la forme d’un prêt, après des négociations fructueuses menées ces derniers jours avec Al-Nassr. Ce renfort de poids vient considérablement densifier le secteur offensif du club portugais pour la saison à venir.

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À 22 ans, le puissant avant-centre cherche à passer un cap et à enchaîner les titularisations au plus haut niveau européen. En rejoignant le pensionnaire de l’Estadio da Luz, Durán s’offre un tremplin idéal pour relancer sa carrière après des débuts idylliques avec Aston Villa il y a quelques saisons. Pour rappel, le natif de Medellín a enchaîné les aventures plus ou moins fructueuses entre Fenerbahçe, Al-Nassr et le Zénit Saint-Pétersbourg ces dernières années. Il portera le numéro 22 à Lisbonne.