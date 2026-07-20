Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Liga Portugal

Jhon Duran s’engage en prêt avec Benfica

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jhon Duran avec Al-Nassr @Maxppp

Benfica frappe un joli coup sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée de Jhon Durán ce lundi soir. L’attaquant international colombien (17 sélections) débarque chez les Lisboètes sous la forme d’un prêt, après des négociations fructueuses menées ces derniers jours avec Al-Nassr. Ce renfort de poids vient considérablement densifier le secteur offensif du club portugais pour la saison à venir.

La suite après cette publicité

À 22 ans, le puissant avant-centre cherche à passer un cap et à enchaîner les titularisations au plus haut niveau européen. En rejoignant le pensionnaire de l’Estadio da Luz, Durán s’offre un tremplin idéal pour relancer sa carrière après des débuts idylliques avec Aston Villa il y a quelques saisons. Pour rappel, le natif de Medellín a enchaîné les aventures plus ou moins fructueuses entre Fenerbahçe, Al-Nassr et le Zénit Saint-Pétersbourg ces dernières années. Il portera le numéro 22 à Lisbonne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
Jhon Durán

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
Jhon Durán Jhon Durán
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier