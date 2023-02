PSG : Christophe Galtier envoie un message fort à Warren Zaïre-Emery

La suite après cette publicité

Avant de se déplacer sur la pelouse de l’AS Monaco pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, Christophe Galtier répondait aux questions des journalistes. Si le coach parisien est notamment revenu sur l’échec des siens face à l’OM, il a également abordé le cas du jeune Warren Zaïre-Emery, entré en jeu face aux Phocéens.

«Je suis très satisfait des entrées de Warren Zaïre-Emery, malgré le couac contre Reims mais bien évidement, je dois amener de la concurrence. Si un jeune joueur de 16 ans et demi, bientôt 17, me semble plus apte, alors il jouera», a ainsi assuré l’entraîneur des Rouge et Bleu. Nul doute que l’intéressé appréciera le message.

