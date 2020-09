Ligue Europa : Reims pourrait avoir un 3e tour abordable

Opposé au club suisse du Servette de Genève le 17 septembre prochain pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa, le Stade de Reims aura une entrée en matière à sa portée, mais il faudra pour autant se méfier du piège helvète. Ce mardi après-midi, la formation champenoise en sait un peu plus sur son parcours européen avec le tirage au sort du troisième tour. Et celui-ci offrirait à la bande de David Guion un nouveau déplacement en cas de qualification.

Le Stade de Reims devra s'il sort le Servette affronter le vainqueur du match entre la formation maltaise d'Hibernians et les Hongrois de Fehérvár. Deux adversaires qui ont moins de références que le Servette et qui ont tout de la bonne pioche pour les Rémois qui devront néanmoins se montrer sérieux et appliqués lors d'un match qui se tiendra le 24 septembre. Situé dans le groupe 3 du tirage au sort du troisième tour préliminaire, Reims évite ainsi des formations un peu plus solides comme l'Aris Salonique (Grèce), le Dynamo Moscou (Russie) ou encore le Kolos Kovalivka (Ukraine). Si le Stade de Reims passe ces deux tours préliminaires, il ne manquera plus qu'un tour de barrages avant d'atteindre la phase de poules de la Ligue Europa.