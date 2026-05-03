Liga : porté par un doublé de Vinicius, le Real Madrid s’offre l’Espanyol et retarde le sacre du Barça

La pire chose qui pouvait arriver au Real Madrid ne s’est pas produite, à savoir offrir le titre au FC Barcelone à l’aube de recevoir son plus grand rival. Longtemps en panne d’idées face à l’Espanyol ce dimanche soir, le Real Madrid a finalement trouvé son salut en la personne de Vinicius Junior, discret puis retrouvé. En première période, la seule situation des Madrilènes était quand même venue des pieds du Brésilien avec ce poteau (8e). C’était à peu près tout ce qu’on pouvait retenir de 45 premières minutes globalement pauvres en spectacle, et marquées par la sortie sur blessure de Ferland Mendy.

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Il aura fallu attendre le retour des vestiaires pour assister à une réaction d’orgueil madrilène, venue de la part de Vinicius. Le Brésilien donnait le tournis à deux adversaires sur le côté, repiquait dans l’axe pour combiner avec l’entrant Gonzalo Garcia, puis la remise de l’Espagnol était parfaite. Vinicius crochetait deux défenseurs catalans dans la surface pour s’ouvrir le but, et finissait le travail en beauté (55e, 0-1).

Le Barça attendra pour être champion

Les moments de chaleurs s’intensifiaient sur les deux cages, mais le talent faisait la différence. Dans la même configuration que sur le premier but, Vinicius trouvait un relais en la personne de Jude Bellingham. L’Anglais, plus impactant et mieux accompagné après la pause, nous gratifiait d’une délicieuse talonnade pour mettre le Brésilien sur orbite. La demi-volée pleine lucarne valait bien la passe (66e, 0-2).

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Un 16e but en 2026 pour Vinicius avec son club (seul Harry Kane fait mieux avec 24 réalisations), et une 127e réalisation sous la tunique madrilène, faisant ainsi de lui le 13e meilleur buteur de l’histoire du club, devant Hierro. Cette victoire ne fera pas du Real Madrid le champion d’Espagne 2026, mais elle a le mérite de retarder le sacre du Barça et d’ainsi refermer le débat autour d’une possible haie d’honneur pour les Catalans au Bernabeu. Les Merengues accusent 11 points de retard sur leurs rivaux et les recevront la semaine prochaine. En cas de simple match nul, les Catalans seront champions d’Espagne.