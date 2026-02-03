Menu Rechercher
George Ilenikhena remplace Karim Benzema à Al-Ittihad

Par Samuel Zemour
1 min.
George Ilenikhena, à Monaco @Maxppp

Comme annoncé par nos soins, l’AS Monaco avait trouvé un accord avec Al-Ittihad pour le transfert de son attaquant George Ilenikhena (19 ans). L’AS Monaco va récupérer 30 M€ + 3 M€ grâce à la vente de son attaquant français, âgé de 19 ans.

نادي الاتحاد السعودي
الموهوب "جورج إيلينيكنا" 💎
نـمر جديـد في العـميد 🐅

#شتوية_العميد
Al-Ittihad l’a enrôlé pour remplacer Karim Benzema, parti vers le concurrent Al-Hilal. Auteur de 10 buts et de deux passes décisives en 51 matchs avec Monaco entre juillet 2024 et février 2026, George Ilenikhena tentera de relancer sa carrière en Saudi Pro League, où il s’est engagé jusqu’en 2029.

