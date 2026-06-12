Ousmane Dembélé répond à sa différence de niveau au PSG et chez les Bleus

«C’est l’un des grands débats autour de l’équipe de France. Décisif et efficace avec le PSG, Ousmane Dembélé l’est beaucoup moins avec les Bleus. Interrogé sur cette différence et sur une activité physique moindre en sélection, le principal intéressé a tenté d’apporter une réponse. « Ça dépend, mais je pense que c’est difficile, parce qu’au Paris Saint-Germain, je joue plutôt au centre et je pense que c’est là que je cours le plus. À chaque match, je veux tout donner, je veux essayer d’aider l’équipe. Mais on sait bien que je ne suis pas celui qui parcourt le plus de kilomètres dans l’équipe. Je sais que Doué a parcouru 15 kilomètres en finale, c’est énorme. Mais bon, on essaie d’aller de l’avant et de travailler », a-t-il déclaré à Marca, avant d’aborder plus précisément son rôle chez les Bleus.

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«Je peux faire un peu des deux. En mars, j’ai joué là aussi quand le sélectionneur a mis en place un système où les attaquants se démarquaient beaucoup et où nous n’avions pas beaucoup de joueurs en équipe de France capables de jouer à droite, à gauche ou en tant qu’avant-centre. On essaie aussi de déstabiliser un peu l’adversaire et d’être moins prévisibles pour avoir beaucoup plus d’options. Et oui, en équipe de France, je peux jouer à gauche, à droite ou au centre, un peu comme au Paris Saint-Germain.»