Amical : Montpellier chute face à Toulouse, Nice accroche l'AS Rome

Après une défaite 2-0 face à Clermont à Millau mercredi dernier, Montpellier poursuivait sa préparation estivale et voulait redresser la barre face à Toulouse, ce samedi, au stade Louis Sanguin d'Agde. Opposés à des Pitchouns, toujours invaincus après cinq matches amicaux, les Montpelliérains se faisaient rapidement surprendre par la nouvelle recrue toulousaine Thijs Dallinga. Dans la foulée, Rafael Ratao puis Nathan Ngoumou donnaient même trois buts d'avance TFC. Sonné mais non résigné, le MHSC réagissait finalement grâce à Elye Wahi, sur penalty, puis Wahbi Khazri et Arnaud Nordin, buteurs juste avant la première pause. Dos à dos (3-3), les deux formations continuaient sur le même rythme et Branco van den Boomen redonnait l'avantage au Téfécé. En vain.

Quelques instants plus tard, Stephy Mavididi égalisait sur penalty mais les Violets ne tardaient pas à réagir. Buteur dans les derniers instants de la deuxième période, Moussa Diarra plaçait le TFC en position idéale avant de disputer les 45 dernières minutes. Finalement le score n'évoluait plus et Toulouse s'imposait d'une courte tête (5-4). Dans l'autre rencontre de la soirée, l'AS Roma et l'OGC Nice croisaient le fer. Avec deux défaites et un nul, les Aiglons étaient encore en rodage avant d’affronter l’équipe de José Mourinho, tout juste renforcée par l'arrivée de Paulo Dybala. Accroché durant une bonne partie de la première période, le Gym prenait finalement les devants grâce à Billal Brahimi, buteur juste avant la pause. Menés, les Italiens réagissaient finalement en seconde période. Sur une frappe de Karsdorp, Mario Lemina déviait la trajectoire et trompait son propre gardien. Score final : 1-1.