PSG : les révélations de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé avait manqué au PSG durant une heure lors du quart de finale contre l'Atalanta Bergame. En demi-finale, il était bien là dès le coup d'envoi et il a représenté une menace constante pour les défenseurs du RB Leipzig. Cependant, il n'a pas su être décisif, moins tranchant que d'habitude dans ses courses. Pas de quoi s'inquiéter quand on repense à l'image de sa cheville droite, tordue par le tacle de Loïc Perrin le 24 juillet dernier. Kylian Mbappé a gagné sa bataille pour être à nouveau sur les terrains pour la phase finale de la Ligue des Champions, ce qui était loin d'être évident comme il l'a lui-même expliqué après la qualification du PSG.

« La vérité, c'est que le soir de la blessure à Saint-Etienne, je pensais que c'était mort. J'ai pleuré toute la nuit. Je me suis dit le lendemain que j'allais tout faire, me soigner. Je me suis lancé dans un délire tout seul. Plus ça allait, plus j'avais des motifs d'espoirs. Je voulais faire partie de l'aventure. Je n'ai jamais voulu jamais montrer que j'étais mal. J'ai aidé l'équipe contre l'Atalanta, et là je rejoue, c'est un énorme plaisir. Ce n'est pas derrière moi. Je me sens mieux mais je suis obligé de jouer avec un strap très épais. Je n'ai plus de douleurs. Je suis prêt à tout donner pour aider l'équipe. Ca sera le cas dimanche. Tout ce que je veux c'est gagner. Je vais laisser mon corps sur le terrain », a-t-il lancé, relayé par L'Equipe, pour expliquer son état d'esprit au cours des dernières semaines. Lui qui avait l'air plutôt serein le soir même du match face à l'ASSE avait donc bien caché son jeu. Des pleurs, il est passé à la joie de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions, ce qui lui rappelle les émotions vécues avec la sélection française lors de la Coupe du Monde 2018.

Des airs de Mondial 2018

« Oui je ressens la même chose. On a réussi à créer un groupe où chacun apporte sa pierre. C’est plus facile de courir pour un copain que vous appréciez. Je ne sais pas si ça nous fera gagner mais ça va y contribuer », a-t-il glissé, évoquant dans la foulée sa bonne entente avec Neymar. « Avec Neymar,on partage les mêmes délires, on prend beaucoup de plaisir mais on a compris qu’il fallait être moins centrés sur nous mêmes. On a besoin des autres pour gagner. »

Une prise de conscience salvatrice qu'il faudra appliquer de nouveau en finale dimanche prochain. Face à quel adversaire ? Pendant que les autres acteurs du club parisien jouaient la carte de la prudence sur leur préférence, Kylian Mbappé n'a pas hésité à donner la sienne. « Préférence pour Lyon bien sûr, un club français. Si on ne valorise pas notre Ligue 1, qui va le faire ? Si c’est le Bayern ok, mais Lyon aurait une saveur particulière ». Voilà qui est dit !