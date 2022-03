Dani Olmo souhaite rester au RB Leipzig

Le milieu offensif espagnol de Leipzig, Dani Olmo, était annoncé sur le départ cet été. Les rumeurs faisaient état d'un intérêt du FC Barcelone pour l'Espagnol formé à la Masia mais il sera finalement resté en Allemagne. Si cette saison a été plus compliquée pour lui que les précédentes, notamment à cause des blessures, il ne perd pas de vue l'objectif de cet exercice :« j'aimerais jouer la Ligue des champions, c'est sûr et tout le monde ici pense la même chose. Nous avons cet objectif et je suis sûr que nous l'atteindrons cette année.»

Alors qu'il aurait pu rentrer au pays l'été dernier, l'international aux 18 sélections (3 buts) souhaite tout de même continuer son aventure avec le club appartenant à Red Bull, comme il l'a confié à Sport Bild : «je ne suis pas pressé. Je suis très heureux ici et j'ai encore un contrat jusqu'en 2024. Je ne vois aucune raison de partir cet été pour changer de club. Je viens de me rendre compte à quelle vitesse cela peut aller. J'ai six mois difficiles derrière moi et je suis heureux de pouvoir jouer à nouveau maintenant. Je me concentre uniquement sur les matchs et sur rien d'autre. »