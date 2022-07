Euro 2022 (F) : la Norvège corrige l'Irlande du Nord

La Norvège de la Lyonnaise Ada Hegerberg débutait officiellement son Euro féminin 2022 ce jeudi face à l'Irlande du Nord. Grande favorite dans ce match, la formation entraînée par le Suédois Martin Sjogren n'a pas tremblé et s'est logiquement imposée tranquillement (4-1).

Après une demi-heure de jeu, le score était déjà de 3-0 pour les Norvégiennes grâce à des buts de Blakstad (10e), Leonhardsen-Maanum (13) et Hansen (31e). Si les Irlandaises ont réduit le score grâce Nelson (49e), la Norvège a scellé sa victoire après le but de Reiten (54e). La Norvège lance parfaitement son Euro et prend la tête de son groupe devant l'Angleterre, qui a battu l'Autriche lors du match d'ouverture.