Alors que l’avenir de Michael Olise continue de faire parler, en Allemagne comme en Espagne où le Real Madrid le convoite, voici que l’international tricolore vient de liker une publication… critiquant ses dirigeants. Il s’agit effectivement d’un post du journaliste Fabrizio Romano, qui reprend les vives critiques du syndicat FIFPRO envers les dirigeants du Bayern dans le dossier Jamal Musiala.

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Effectivement, Karl-Heinz Rummenigge, dirigeant du club bavarois, avait tenu des propos assez forts laissant entendre que le Bayern pouvait décider de mettre fin au contrat de Jamal Musiala, qui fait face à des soucis de santé. « Le président d’honneur, le directeur général et l’ancien directeur général du Bayern ont tous, coup sur coup, publiquement remis en question le contrat de Musiala. Selon la FIFPRO, il s’agit d’une stratégie concertée visant à faire pression sur Musiala et ses représentants avant toute négociation. Un club du calibre du Bayern devrait faire preuve de plus de discernement. Le Bayern a un devoir de protection envers Musiala », a ensuite publié FIFPRO. Des propos avec lesquels Olise est plutôt d’accord donc.