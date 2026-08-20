Hellas Vérone : Rafik Belghali agite la fin du mercato

Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec l’Algérie après une saison prometteuse en Serie A (26 matchs, 2 buts), Rafik Belghali (24 ans) anime logiquement cette fin de mercato estival. Relégué en Serie B et contraint de trouver des liquidités, le Hellas Vérone a acté le départ de son piston droit (sous contrat jusqu’en 2029) et espère en tirer une dizaine de millions d’euros, bonus compris. Si l’AS Roma a un temps frôlé de boucler l’opération avant de se rabattre sur Nahuel Molina, c’est aujourd’hui Sassuolo qui tient la corde avec un accord oral trouvé avec la direction véronaise. Cependant, le joueur aux 17 sélections avec les Fennecs ne compte pas se précipiter : il attend la bonne opportunité et rêve secrètement de rejoindre la Premier League, où Newcastle l’avait placé dans sa short-list et où d’autres écuries le pistent.

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À la recherche active d’un renfort dans le couloir droit (les profils de Krépin Diatta et Saël Kumbedi sont étudiés), l’Olympique de Marseille s’est penché récemment sur le cas du Fennec et a fait bien plus que prendre de simples renseignements sur le profil de l’Algérien. La direction phocéenne suit toujours le dossier de très près et pourrait concrètement passer à l’offensive d’ici la fin du mois d’août, à la condition sine qua non de finaliser quelques départs au préalable. Avec des formations espagnoles et allemandes également à l’affût, la bataille s’annonce rude dans la dernière ligne droite pour s’attacher les services de l’une des belles surprises du dernier Mondial.