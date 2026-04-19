Naples : l’appel du pied d’Antonio Conte à De Laurentiis

Après la défaite de Naples face à la Lazio (0-2) au stade Diego Armando Maradona, Antonio Conte a dressé un constat lucide sur la prestation de son équipe. Le technicien italien a reconnu un manque d’intensité et d’énergie dès les premières minutes, expliquant que son équipe n’avait jamais réussi à imposer son rythme : « ce n’a pas été un bon match de notre part, nous n’avons pas mis l’intensité nécessaire, ils ont mieux exploité les espaces et dès le début, on sentait un manque d’énergie ».

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Interrogé sur les critiques et les rumeurs entourant son avenir, l’entraîneur napolitain a tenu à calmer le jeu tout en adressant un message clair : « je vous laisse parler, plus on se tait, mieux c’est, les mots sont souvent instrumentalisés. Je comprends aussi que mon nom est utilisé pour écrire, pour faire les gros titres des journaux et de la télévision. De Laurentiis a-t-il parlé ? C’est le problème du président. Il peut dire ce qu’il veut. Si je dois lui répondre, je le ferai en privé ». Évoquant aussi les discussions autour de son avenir et du club, il a ajouté que certaines polémiques étaient inutiles et nuisibles au groupe. Malgré ce revers, Conte a insisté sur la nécessité de se projeter immédiatement sur la fin de saison, rappelant l’enjeu majeur de la qualification en Ligue des Champions : « il reste cinq matchs, c’est vital pour le club, cela représente des revenus importants, maintenant il faut tout donner jusqu’au bout ». Naples accueillera la Cremonese ce vendredi.