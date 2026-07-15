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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le but de Martinez qui a libéré l’Argentine dans les derniers instants

Par Valentin Feuillette
1 min.
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

Alors que l’Argentine poussait depuis de longues minutes et venait déjà de trouver le poteau dans cette demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l’Angleterre semblait vaciller dans les derniers instants de cette demi-finale. L’Albiceleste, revenue à hauteur quelques minutes plus tôt grâce à Enzo Fernández, a continué d’assiéger la surface adverse à la recherche du but de la victoire.

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La délivrance est finalement arrivée à la 90e+2 minute. Sur le côté droit, Lionel Messi s’est approché de la surface avant de déposer un centre parfait au second poteau. Lautaro Martinez a surgi pour placer une tête imparable et faire basculer la rencontre en faveur de l’Argentine. Un but décisif dans les ultimes secondes qui a déclenché l’explosion de joie albiceleste et rapproché les Sud-Américains de la finale mondiale.

Pub. le - MAJ le
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