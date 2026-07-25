Real Madrid : l’arrivée de Yan Diomandé va faire une grosse victime

C’est la bombe de ce week-end. Sensation du mercato estival, Yan Diomandé est toujours la cible des plus grands clubs européens, mais le Paris Saint-Germain semblait bien être en pole position pour accueillir l’Ivoirien. Seulement, les demandes financières du club allemand freinaient un accord total. Et on apprenait dernièrement que le Real Madrid s’était immiscé dans le dossier et, comme nous l’avons révélé, les deux clubs sont en passe de tomber d’accord sur un transfert avoisinant 120 M€, bonus inclus. Le joueur a d’ailleurs déjà donné son feu vert pour rejoindre les Merengues.

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Mais cette arrivée surprise pourrait bien avoir de lourdes conséquences. La première d’entre elles concernerait Michael Olise. Longtemps annoncé dans le viseur des Merengues, l’international français ne ferait désormais plus partie des plans madrilènes. Selon AS, l’arrivée imminente de Diomandé mettrait définitivement un terme à cette piste, les dirigeants du Real Madrid estimant avoir été induits en erreur sur la faisabilité de ce dossier complexe avant de se tourner finalement vers le jeune Ivoirien de 19 ans.

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4 joueurs concernés par un départ

Mais les véritables conséquences pourraient surtout nuire à un des offensifs de l’effectif merengue. L’arrivée de Diomandé renforcerait encore une attaque déjà composée de Vinicius, Rodrygo, Mastantuono, Brahim Diaz et Gonzalo. Le retour de Vinicius Jr à Madrid, attendu la semaine prochaine, pourrait d’ailleurs accélérer les discussions autour de son avenir. Il restera donc à savoir quelle sera la position de Vinicius Jr et de la direction du Real Madrid concernant sa prolongation de contrat.

Dans ce contexte, plusieurs éléments offensifs pourraient voir leur temps de jeu diminuer et être contraints d’envisager un départ. Si le transfert de Yan Diomandé se concrétise, José Mourinho disposerait d’un secteur offensif particulièrement dense, fidèle à sa volonté de bâtir une équipe toujours plus rapide et percutante. Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia et Brahim Diaz figurent parmi les autres joueurs qui pourraient être affectés par l’arrivée potentielle du joueur du RB Leipzig. Une arrivée qui pourrait ainsi rebattre les cartes au sein de l’effectif madrilène.