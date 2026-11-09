Pierre Sage, les coulisses d’une éviction inévitable

Ce lundi matin, c’est au tour de Fabrizio Romano de communiquer autour d’une forte probabilité de voir Pierre Sage se faire virer par Crystal Palace, au lendemain d’une nouvelle défaite en Premier League, à domicile, face à Liverpool (1-3). Un septième revers en 10 journées disputées, qui place les Eagles à la dernière place du championnat. Une de trop pour Pierre Sage, qui, selon nos informations, va bel et bien être démis de ses fonctions à l’aube de cette trêve internationale.

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Reste à savoir quand le board du club londonien communiquera la nouvelle, à commencer auprès de son coach. Hier soir déjà, la décision avait été prise, mais l’ancien entraîneur de l’OL et du RC Lens n’avait pas encore été informé. En conférence de presse, il assurait d’ailleurs être toujours la bonne personne pour faire remonter le club au classement. Ce n’est pas l’avis de sa direction, qui cherche actuellement l’entraîneur qui succédera au Français.

Des tensions dans le vestiaire

Les mauvais résultats sont évidemment la première raison de cette décision à venir, mais ils ne sont pas le seul argument. Ce qui chagrine la direction, c’est le manque d’évolution de l’équipe au fil des semaines, avec les mêmes erreurs qui se répètent semaine après semaine. Plus mauvaise défense de PL, Crystal Palace n’a jamais trouvé la bonne formule défensivement et Pierre Sage s’est distingué avec plusieurs mises à l’écart remarquées, avec Canvot ou plus récemment Disasi.

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Crystal Palace a-t-il raison de virer Pierre Sage ? OUI : les résultats sont catastrophiques et l'équipe n'évolue pas NON : il faut lui laisser le temps, c'est un entraîneur de qualité Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Au sein du vestiaire, plusieurs crispations ont été notées par la direction, qui n’a pas toujours été en phase avec les choix du coach français. Après un début de saison mitigé, c’est au cours du mois d’octobre avec les défaites à Lyon et surtout à Brighton (0-5) que l’alerte s’est déclenchée et Pierre Sage n’a pas réussi à inverser la tendance. Comme souvent, la trêve internationale de novembre est jugée comme un moment idéal pour introniser un nouveau coach et lui offrir 2 semaines de préparation.