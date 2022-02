Juventus : Massimiliano Allegri abandonne la course au titre et voit l'Inter l'emporter

DImanche dimanche, la Juventus a loupé le coche contre l'Atalanta, mais s'en sort avec un match nul arraché en fin de match par Danilo (1-1). Toujours quatrième, la Juventus comptabilise deux points d'avance sur la Dea et quatre sur la Lazio. Toujours en bonne posture pour chercher une place en Ligue des Champions, la Vecchia Signora est respectivement à 7, 8 et 9 points de Naples (3e), l'Inter Milan (2e, un match en moins) et l'AC Milan (1er). Le club du piémont n'est pas encore écarté mathématiquement de la course au titre, mais son coach Massimiliano Allegri n'y croit plus.

Interrogé après la rencontre sur Sky Sports, il estime que c'est terminé pour les chances de titre turinoises et que l'Inter Milan est le favori à la victoire : «c'était trop compliqué, impossible de rattraper le trio de tête, ils sont trop loin. Pensons à continuer comme ça, à améliorer les performances. En tête, en ce moment, il y a la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense. Au cours des 12 dernières années, je crois que la seule équipe à avoir remporté le Scudetto sans la meilleure défense a été la Juventus de Sarri, une année particulière à cause du Covid. Pour moi le Scudetto sera gagné par l'Inter, je le dis depuis le début de l'année, sans rien enlever à Milan et Naples. Au début de l'année, nous avons perdu trop de points, si nous en avions eu quatre de plus, nous nous serions bien amusés.»