Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Un ancien joueur de l’Espanyol risque 9 ans de prison

Par Aurélien Macedo
1 min.
Álvaro Aguado au Real Valladolid @Maxppp

Libre de tout contrat depuis cet été et la fin du bail le liant à l’Espanyol de Barcelone, Alvaro Aguado (29 ans) est dans une grave affaire judiciaire. L’ancien joueur de Cordoba et du Real Valladolid fait l’objet d’une accusation d’agression sexuelle d’une employée du club catalan dans les toilettes d’une boîte de nuit selon Marca.

La suite après cette publicité

Ainsi, le parquet requiert une peine de 9 ans de prison pour le joueur suite à des faits s’étant déroulés en juin 2024 ainsi que 65 000 euros de dommages et intérêts pour la victime. Alvaro Aguado aurait agressé la victime dans les toilettes pour homme de la boîte de nuit Opium à Barcelone. Cette dernière lui aurait demandé d’arrêter en clamant qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Espanyol
Álvaro Aguado

En savoir plus sur

Liga Liga
Espanyol Logo Espanyol Barcelone
Álvaro Aguado Álvaro Aguado
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier