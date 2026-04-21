Un ancien joueur de l’Espanyol risque 9 ans de prison

Libre de tout contrat depuis cet été et la fin du bail le liant à l’Espanyol de Barcelone, Alvaro Aguado (29 ans) est dans une grave affaire judiciaire. L’ancien joueur de Cordoba et du Real Valladolid fait l’objet d’une accusation d’agression sexuelle d’une employée du club catalan dans les toilettes d’une boîte de nuit selon Marca.

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Ainsi, le parquet requiert une peine de 9 ans de prison pour le joueur suite à des faits s’étant déroulés en juin 2024 ainsi que 65 000 euros de dommages et intérêts pour la victime. Alvaro Aguado aurait agressé la victime dans les toilettes pour homme de la boîte de nuit Opium à Barcelone. Cette dernière lui aurait demandé d’arrêter en clamant qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui.