Brune Genesio a rapidement convaincu l’OM

Dans un entretien accordé au journal La Provence, le nouveau président de l’OM Stéphane Richard s’est exprimé sur l’arrivée du coach Bruno Génésio à la place d’Habi Beye. Pour lui, l’ancien coach du LOSC coche toutes les cases et a rapidement convaincu la direction de miser sur lui pour entamer un nouveau cycle dans le club phocéen.

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«Je pense que Bruno Genesio a une tendresse particulière pour l’OM, comme pratiquement tous les professionnels du football. Il m’a dit dès le départ : "Marseille ça ne se refuse pas". Puis il a posé des questions (rires). J’ai été transparent avec lui, il vient en pleine connaissance de cause. Pour lui, participer à la Ligue Europa était important. C’est quelqu’un d’entier, à partir du moment où il a décidé de venir, il a commencé à bosser. Bruno a été convaincu par le projet du club, et le club l’a choisi parmi les nombreux candidats qui se sont manifestés C’est un élément capital dans lequel il souhaite s’investir, qui le passionne. Mais au-delà de ça, il a démontré ce qu’il était capable de faire, quand vous regardez dans quel état il a pris les clubs et comment il les a rendus à Lyon, Rennes ou encore Lille… Ce que j’ai apprécié aussi chez lui, c’est sa personnalité : bosseur, calme, sérieux… Je crois au casting avec Grégory Lorenzi, un professionnel discret, qui n’aime pas l’exposition médiatique, qui aime travailler dans l’ombre. Il est, lui aussi, discret, bosseur, astucieux, il a réalisé un parcours remarquable dans un club avec beaucoup moins de moyens qu’à Marseille. Le directeur sportif et le coach doivent travailler main dans la main. Le tandem que forment Greg et Bruno me plaît beaucoup.»