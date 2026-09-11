Corinthians : Memphis Depay risque gros après son geste en Copa Libertadores

Memphis Depay se retrouve au cœur d’une grosse polémique au Brésil. L’attaquant du Corinthians a été dénoncé par le club d’Estudiantes de La Plata après avoir adressé un doigt d’honneur aux supporters argentins lors du quart de finale aller de Copa Libertadores entre les deux équipes (1-1), après l’égalisation du club argentin.

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Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad.



En dicha… pic.twitter.com/zrsJpB6IYN — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 10, 2026

Estudiantes a officiellement saisi l’unité disciplinaire de la CONMEBOL, réclamant des sanctions contre l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’OL. La CONMEBOL a depuis ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Memphis Depay. Aucune sanction précise n’étant automatiquement prévue pour les infractions reprochées, la commission disciplinaire devra déterminer une éventuelle peine en fonction de la gravité des faits. Memphis restera donc disponible pour le quart de finale retour face à Estudiantes, programmé le 16 septembre prochain.