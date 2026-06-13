Coupe du Monde 2026 : emmenés par un grand Balogun, les États-Unis démarrent très fort contre le Paraguay

Mine de rien, les États-Unis avaient un peu de pression au moment d’aborder ce Mondial (en grande partie) sur son sol. Mauricio Pochettino en avait même un rendez-vous capital pour son équipe et créé un engouement autour de ses joueurs. Dans le SoFi Stadium de Los Angeles pas plein à craquer mais devant de nombreuses célébrités (Brad Pitt, Bill Gates, Katy Perry, Thierry Henry, David Beckham ou encore Leonardo DiCaprio et Kareem Abdul Jabbar), les Américains entamaient cette compétition face au Paraguay, équipe particulièrement motivée avec cette première participation à un Mondial depuis 2010.

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Malheureusement pour cette dernière, elle n’a jamais fait le poids dans cette rencontre, rapidement dépassée par des adversaires bien supérieurs, et emmenés par un grand Folarin Balogun, auteur du premier doublé de cette Coupe du Monde 2026. L’attaquant de pointe de ce 4-2-3-1 aurait même pu marquer davantage avec cette première opportunité dès la 3e minute. C’est finalement le Paraguayen Damien Bobadilla qui a lancé le team USA d’un but contre son camp (1-0, 7e).

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Le Paraguay n’a pas existé

Le début d’un long calvaire pour l’Albirroja. Balogun continuait de faire des siennes en se voyant refuser un but pour hors-jeu en début d’action (28e). Pas de quoi le frustrer non plus, le Monégasque s’est montré plus patient sur l’occasion suivante, dévorant l’espace sur ce service de Pulisic (2-0, 31e) avant de conclure du plat du pied droit. Il remettait ça juste avant la pause d’une lourde frappe dans la lucarne, du gauche cette fois (3-0, 45e+5).

Avec un score déjà large à la pause, les Américains ont contrôlé les débats face à une équipe du Paraguay dominée, qui a tout de même réussi à réduire l’écart par l’entrant Mauricio (3-1, 73e). Il était déjà trop tard pour les hommes de Gustavo Alfaro, frustrés sur la fin de match (3 avertissements dans les dernières minutes, 5 au total), et par un dernier but signé Reyna de l’extérieur du pied (4-1, 90e+8), apparu un quart d’heure plus tôt sur la pelouse. Les Stars and Stripes commencent pied au plancher dans "leur" Mondial et prennent la tête du groupe D avant d’affronter l’Australie (19 juin) puis la Turquie (26 juin).