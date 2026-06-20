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Un jeune latéral gauche en passe de rejoindre le Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Anderson Luís de Souza "Deco" FC Barcelone @Maxppp

Alors que le Real Madrid est en train de réaliser un début de mercato remarquable. Le FC Barcelone poursuit, de son côté, sa politique de recrutement tournée vers les jeunes talents et vient de sécuriser l’arrivée de l’Équatorien Josué Caicedo, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Âgé de 18 ans, le latéral gauche va rejoindre le club catalan sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à environ 2,5 millions d’euros. Dans un premier temps, il intégrera le Barça Atlètic, avec une intégration progressive envisagée au sein du groupe professionnel sous la supervision du staff de l’équipe première.

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Révélé avec LDU Quito, notamment lors de ses apparitions en Copa Libertadores U20 puis avec l’équipe première, Caicedo a rapidement attiré l’attention des recruteurs barcelonais grâce à son profil très offensif. Capable d’évoluer sur tout le couloir gauche, il se distingue par sa vivacité, sa capacité à répéter les efforts et la qualité de ses centres. Avec déjà plusieurs matchs disputés au niveau professionnel en Équateur, le jeune joueur s’inscrit dans la stratégie du Barça visant à s’axer sur des profils jeunes et prometteurs.

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