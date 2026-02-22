Ses débuts rêvés avec l’OL, le retour au Real Madrid, le Mondial 2026… Endrick se lâche

En plein rêve du côté de l’Olympique Lyonnais après 6 mois difficiles avec la Casa Blanca sous la houlette de Xabi Alonso, Endrick s’épanouit pleinement en terre française. Fraîchement élu "Joueur du Mois" de janvier, le Brésilien a déjà marqué les esprits dès ses premières minutes en Ligue 1. Auteur de son premier triplé en carrière sous les couleurs lyonnaises, il a logiquement été récompensé en remportant son premier Trophée UNFP du Joueur du Mois, avec 52 % des voix (contre 32 % pour Greenwood et 16 % pour Sulc). Des débuts rêvés pour le Brésilien de 19 ans, qui comptabilise déjà 5 buts et 2 passes décisives en seulement six matchs toutes compétitions confondues, et qui est déjà à deux buts de son total de la saison précédente (7 réalisations avec le Real Madrid en 2024-2025).

Dans une interview exclusive accordée à Téléfoot, la sensation de l’OL, Endrick, revient sur ses débuts rêvés avec l’OL : « mon premier trophée individuel ? C’est très gratifiant, j’espère en gagner d’autres. Je ne m’attendais pas à ce que les choses se passent aussi bien, mais Dieu est grand, vous savez, c’était mon destin d’être ici. » Heureux d’être en France, il a ainsi ajouté : « je suis fier de jouer en France, c’est un pays incroyable. Je vais tout faire pour aider Lyon ces prochains mois en travaillant deux fois plus. Kylian et Camavinga m’ont dit que la Ligue 1 était un bon championnat, aussi que c’était très agressif. Ils m’ont vraiment conseillé de rejoindre Lyon car c’est une grande équipe et que j’aurais du temps de jeu. Je les remercie pour leurs bons conseils. »

Endrick envoie un message fort au Real Madrid

Recruté en provenance de Palmeiras à seulement 17 ans pour la somme de 35 millions d’euros, le natif de Brasília a connu des débuts difficiles à Madrid. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, il n’a été titulaire que huit fois la saison dernière, et une seule fois cette saison, malgré tout en réussissant à inscrire 7 buts toutes compétitions confondues. Son aventure à Lyon, pour le moment parfaite, lui permet de s’épanouir pleinement et de regagner en confiance, mais le jeune prodige brésilien ne perd pas de vue son objectif : s’imposer un jour au Real Madrid et briller aux côtés des meilleurs attaquants du monde.

« Je rêve de rejouer au Real, j’ai déjà joué avec Mbappé et Vinicius, ce sont les meilleurs attaquants du monde. J’espère un jour les retrouver là-bas, remporter des Ligues des Champions et plein d’autres titres. En attendant, je poursuis mon rêve à Lyon », a expliqué Endrick, avant d’ajouter : « ma célébration ? J’imagine être dans un film d’action, j’aime l’adrénaline, décharger toute ma colère, ça me pousse à être encore plus tueur devant le but. Je suis le Matador brésilien ? Vous pouvez me donner le surnom que vous voulez ». Pour conclure, le joueur formé à Palmeiras a avoué son rêve de disputer la Coupe du Monde avec le Brésil : « oui, pour tous les gamins, c’est un rêve de jouer une Coupe du Monde. J’espère faire de grandes choses à Lyon et, si Dieu le veut, être au Mondial pour aider le Brésil. Je vis au jour le jour. » Le message est passé.