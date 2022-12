PSG : Christophe Galtier a de grandes ambitions pour la suite de la saison

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde terminée, l’heure est déjà venue de se replonger dans le quotidien du championnat de France. Et pour le PSG, c’est la réception du club strasbourgeois qui rythmera cette première rencontre post-Mondial. L’occasion parfaite pour Christophe Galtier de s’exprimer à l’entrée de ce marathon final, celui qui verra notamment son équipe jouer son avenir en Ligue des Champions, face au Bayern Munich, et tenter de s’offrir un onzième titre de champion, synonyme de record. « On a beaucoup travaillé pendant cette coupure de 20 jours. C’est nouveau pour tout le monde, même si je crois que nous étions l’un des clubs le plus représenté à la Coupe du monde », a-t-il lancé au micro de PSG TV.

En tête du classement à l’aube de la reprise du championnat, le coach de 56 ans a tiré un bilan de la première partie de saison de son équipe. « On a réalisé une très bonne première partie, au niveau du championnat, notamment, le parcours est bon. On s’est amélioré match après match, l’équipe marque beaucoup de buts, mais il faut corriger des petits défauts. Dans l’ensemble, je suis satisfait de l’évolution de l’équipe, l’évolution de l’effectif et l’évolution de notre jeu. Ensuite, il y a eu la Champions League, où toute la phase de poules a été jouée en peu de temps. Cette compétition n’était pas une découverte pour moi, mais l’exposition ici à Paris est toute autre. Nous sommes invaincus, nous avons joué des matches intéressants, nous avons progressé… Les doubles confrontations contre Benfica ont été pour moi un élément déclencheur sur le fait de pouvoir passer dans une autre organisation, une autre animation, de ne pas rester figé sur ce que nous faisions depuis le début de la saison. », s’est-il satisfait.

Pas de grands changements annoncés

Questionné sur son ressenti quant aux matchs de préparation disputés lors de la coupure allouée à la Coupe du Monde, Christophe Galtier s’est dit « rassuré » par ce qu’il a pu voir de ses joueurs. « Face au Paris FC, nous avons joué deux périodes de 30 minutes, pour retrouver du rythme. Et contre QRM, nous avons fait un match complet pour augmenter la charge de travail en vue de la reprise. Les matches ont été d’une grande intensité, avec, pour but de retrouver des repères, des connexions, et de voir aussi les jeunes à l’œuvre. Ils ont été bons lors de ces deux matches, et c’est de bon augure, parce qu’il faudra avoir beaucoup de joueurs à disposition pour la deuxième partie de saison. Et ce que j’ai vu me rassure beaucoup. Mais je sais que mes joueurs vont rapidement retrouver les bonnes sensations, et physiquement, nous sommes prêts », a-t-il résumé.

Perfectionniste, l’entraîneur parisien a déjà fait part de ses attentes quant à la seconde partie de saison : « Je cherche toujours à améliorer les choses et trouver d’autres organisations qui pourraient à la fois surprendre des adversaires et aussi nous permettre de mieux appréhender certains matches. Il faut toujours chercher à s’améliorer, mais il n’y aura pas de grands bouleversements parce que nous avons été performants sur les premiers mois. » Une manière de conforter ses idées, tout en mettant en garde ses joueurs qu’ils devront continuer à performer et mériter leur place.