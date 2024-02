PSG - Real Sociedad : Luis Enrique a été mis au supplice

Le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel. Fortement chahutés en première période, les Rouge et Bleu ont su faire la différence grâce à Kylian Mbappé et Bradley Barcola (2-0). Un succès qui donne une bonne option à Paris en vue du match retour. Mais Luis Enrique a, comme beaucoup d’observateurs, été marqué par les 45 premières minutes terribles de son équipe.

« J’ai souffert. J’ai souffert toute la première période parce que la Real Sociedad est une équipe structurée, qui nous a enfermés. Ils nous ont poussés dans nos retranchements. En deuxième période, ç’a été changé. On a réussi à mettre notre jeu en place, on a changé la dynamique du match. Ce sont les joueurs qui l’ont changé avec leur mentalité. Si on doit perdre, on perdra. Mais il fallait faire plus, jouer avec nos armes, sortir le ballon. Mais rien que penser au retour à San Sebastian, ça me fait trembler », a-t-il confié à Canal+. Avec une pointe d’ironie ?