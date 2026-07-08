M6 vole au secours d’Ophélie Meunier face aux critiques

Malgré les nombreuses critiques visant Ophélie Meunier depuis le début de la Coupe du Monde, M6 affiche un soutien sans faille à sa présentatrice. Invitée des débats sur les réseaux sociaux, où certains internautes ont remis en cause sa légitimité à animer Le Mag de la Coupe du monde, la journaliste a reçu le soutien public d’Hervé Beroud. Invité de Buzz TV, le directeur de l’information de M6 a salué le travail réalisé depuis le début de la compétition. « Le spectacle qui est proposé depuis le début, que ce soit dans les commentaires, le magazine d’Ophélie Meunier et le contenu sur M6+, est pour l’instant très réussi », a-t-il affirmé, rappelant également le succès d’audience du Mondial, suivi par plus de 58 millions de téléspectateurs.

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Aux commandes du Mag de la Coupe du monde en parallèle de Zone Interdite, Ophélie Meunier avait reconnu, avant le début du tournoi, ne pas s’attendre à présenter une telle compétition. « Ils voulaient à la fois quelqu’un qui aime sincèrement le foot, et c’est grandement mon cas, mais qui peut aussi rassembler », avait-elle expliqué dans un entretien accordé à Paris Match rapporté par Télé Star. Une prise de position désormais appuyée par la direction de M6, qui assume pleinement son choix malgré les nombreuses réactions suscitées sur les réseaux sociaux.