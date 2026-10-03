Menu Rechercher
Commenter 7
UEFA Nations League

Espagne : Fabian Ruiz quitte le rassemblement

Par Sasha Nahon
1 min.
Fabian Ruiz sous les couleurs de l'Espagne @Maxppp
Espagne Tchéquie

Fabian Ruiz ne disputera pas la rencontre de Ligue des nations entre l’Espagne et la République tchèque, ce samedi soir à 20h45. Selon la presse espagnole, le milieu du PSG a reçu l’autorisation de Luis de la Fuente de quitter le rassemblement de la Roja à Oviedo afin de rejoindre Paris, où sa compagne s’apprête à donner naissance à leur premier enfant.

La suite après cette publicité

Titulaire lors des deux dernières rencontres de l’Espagne, remportées contre l’Angleterre (3-2) et la Croatie (4-1), Fabian Ruiz est un élément important du onze de Luis de la Fuente. Son absence est pour l’instant uniquement confirmée pour la rencontre face aux Tchèques. La Roja doit ensuite terminer son rassemblement mardi à 20h45 en Croatie, mais les médias n’ont pas précisé si le Parisien rejoindra ses coéquipiers pour ce dernier match ou restera auprès de sa famille.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Espagne
Fabián Ruiz

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Espagne Flag Espagne
Fabián Ruiz Fabián Ruiz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier