Espagne : Fabian Ruiz quitte le rassemblement

Fabian Ruiz ne disputera pas la rencontre de Ligue des nations entre l’Espagne et la République tchèque, ce samedi soir à 20h45. Selon la presse espagnole, le milieu du PSG a reçu l’autorisation de Luis de la Fuente de quitter le rassemblement de la Roja à Oviedo afin de rejoindre Paris, où sa compagne s’apprête à donner naissance à leur premier enfant.

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Titulaire lors des deux dernières rencontres de l’Espagne, remportées contre l’Angleterre (3-2) et la Croatie (4-1), Fabian Ruiz est un élément important du onze de Luis de la Fuente. Son absence est pour l’instant uniquement confirmée pour la rencontre face aux Tchèques. La Roja doit ensuite terminer son rassemblement mardi à 20h45 en Croatie, mais les médias n’ont pas précisé si le Parisien rejoindra ses coéquipiers pour ce dernier match ou restera auprès de sa famille.