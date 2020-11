Covid-19 : le très joli geste de Bryan Soumaré

Prêté par Dijon à Sochaux en Ligue 2 cette saison, Bryan Soumaré (21 ans) fait aussi parler de lui en dehors des terrains. Sur les réseaux sociaux, le milieu offensif s'est fendu d'un tweet remarqué où il explique vouloir venir en aide aux plus démunis en cette période de crise sanitaire et économique.

Il propose tout simplement à qui en a le besoin de venir lui demander directement des produits de première nécessité (pâtes, riz, oeufs, lait...). L'initiative a été saluée un peu partout pour ce footballeur au grand cœur.

Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n'as pas à manger, n'hésite pas et n'aie pas honte de m'écrire en privé.

Pâtes, riz, oeufs, lait ou quelque chose comme ça je peux t'offrir...

Ne vas pas au lit et encore moins avec tes enfants, sans manger.