JT Foot Mercato : les derniers dossiers brûlants de l'Olympique Lyonnais

L'OL va perdre gros dans la dernière ligne droite du mercato

A moins d'une semaine de la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais pourrait voir de nombreux joueurs majeurs de son effectif partir. En tête de liste, le Brésilien Lucas Paqueta qui plaît à de nombreuses écuries en Premier League. West Ham est très chaud sur et aurait proposé un énorme pactole pour le faire venir en Premier League. On parle d'une proposition de 50 M€, refusée selon L'Équipe. Jean-Michel Aulas et les siens demanderaient environ 10 millions de plus. Et bien toujours d'après L'Equipe, le club Londonien a transmis une nouvelle offre de 57 M€, bonus compris, pour l'international brésilien. Elle se composerait de 42 M€ cash, et 15 M€ de bonus assez facilement atteignables sur la durée du contrat. Reste à savoir si l'OL cédera cette fois-ci. Ensuite vient le cas Moussa Dembélé. Selon nos informations, la Real Sociedad serait très intéressée par sa venue pour remplacer Alexander Isak parti à Newcastle... Le club basque est même passé à l'action en faisant une proposition de 6 M€, assortie de 4 M€ de bonus. Toujours d'après nos infos, le joueur n'est pas insensible au rapprochement de cette équipe ibérique. Pour finir il y a l'épineux dossier Houssem Aouar ! Il était en partance pour Nottingham Forest mais l'opération a capoté. C'est maintenant au tour de Crystal Palace de s'intéresser à son cas même si, pour l'instant c'est encore loin d'être bouclé...

Cristiano Ronaldo, le rêve inaccessible de l'OM

Ce qui n'était à la base qu'une simple blague est devenu aujourd'hui un vrai sujet de débat sur la Canebière. Cristiano Ronaldo à l'OM, est-ce possible ? En tout cas chez les supporters, tout le monde est à fond. Montages en tout genre, et prises de paroles des supporters ont mis le feu aux réseaux sociaux. Financièrement, une telle opération semble bien impossible, tant son salaire de 17 M€ par an est bien au-delà, des capacités du club. Même si les retombées financières de sa venue pourraient être conséquentes. Et dans le cas incroyable où ce problème pouvait être réglé, il faudrait surtout que le principal intéressé, Ronaldo, veuille jouer à Marseille, ce qui n'a pour l'instant jamais été évoqué par aucun média. D'ailleurs selon informations, cette rumeur CR7 ne serait pas vue d'un très bon œil par la direction de l'OM.

Les officiels du jour

Brest a signé un international algérien bien connu en Ligue 1, il s'agit d'Islam Slimani ! L'attaquant de 34 ans a résilié son contrat avec le Sporting et arrive donc à Brest pour une saison plus une supplémentaire en option. Samuel Umtiti quitte enfin le Barça. Alors attention il ne s'agit que d'un prêt d'un an, sans option d'achat vers Lecce ! L'accord a été trouvé mais il reste encore la visite médicale a valider ce jeudi soir.