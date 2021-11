EdF : l'avertissement d'Hugo Lloris aux Bleus

Ce samedi, pour le compte de la 9ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France reçoit le Kazakhstan au Parc des Princes. En cas de victoire, les hommes de Didier Deschamps pourraient valider leur billet pour prochain Mondial au Qatar, et ce avant la dernière rencontre que doivent disputer les Bleus en Finlande, mardi. Présent en conférence de presse ce vendredi dans l'enceinte parisienne, Hugo Lloris alerter les siens sur le comportement à ne surtout pas adopter en marge de cette partie.

« Il n'y a pas forcément de tensions mais, encore une fois, tout reste à faire. Si on regarde les derniers résultats, ça devrait nous mettre dans un climat de confiance mais surtout pas dans l'excès. Parce qu'on le sait, on peut le payer au prix fort au plus haut niveau. On respecte le Kazakhstan, qui avait réalisé une belle performance au match aller (victoire 2-0, NDLR), même si on avait bien maîtrisé les débats. Mais demain (samedi), il faudra rentrer sur le terrain avec la bonne agressivité, la bonne intensité, avec de bonnes intentions pour emballer le match le plus tôt possible », a ainsi confié le capitaine de l'équipe de France.