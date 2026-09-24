Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

La Juventus espère vendre Loïs Openda à l’OL

Par Dahbia Hattabi
1 min.

Après une année difficile à Turin, Loïs Openda a été envoyé du côté de l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt payant de 3,5 M€, sans option d’achat. Pour le moment, le Belge donne plutôt satisfaction chez les Gones (2 buts, 1 assist en 9 apparitions). Et cela n’a pas échappé à la Juventus.

La suite après cette publicité

Selon Tuttosport, la Vieille Dame est contente de voir son attaquant se relancer. L’idée est de surfer sur ses bonnes prestations pour négocier et le vendre définitivement aux Gones. Une option que la Juve privilégie. Mais elle restera attentive aux autres offres si jamais il y en a. Les Piémontais, qui espèrent aussi céder définitivement Jonathan David à l’Atlético en 2027, sont déjà en train de préparer la suite.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Juventus
Loïs Openda

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Juventus Logo Juventus Turin
Loïs Openda Loïs Openda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier