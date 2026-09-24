La Juventus espère vendre Loïs Openda à l’OL

Après une année difficile à Turin, Loïs Openda a été envoyé du côté de l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt payant de 3,5 M€, sans option d’achat. Pour le moment, le Belge donne plutôt satisfaction chez les Gones (2 buts, 1 assist en 9 apparitions). Et cela n’a pas échappé à la Juventus.

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Selon Tuttosport, la Vieille Dame est contente de voir son attaquant se relancer. L’idée est de surfer sur ses bonnes prestations pour négocier et le vendre définitivement aux Gones. Une option que la Juve privilégie. Mais elle restera attentive aux autres offres si jamais il y en a. Les Piémontais, qui espèrent aussi céder définitivement Jonathan David à l’Atlético en 2027, sont déjà en train de préparer la suite.