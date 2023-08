Nemanja Matic explique le choix du Stade Rennais

Fraîchement arrivé au Stade Rennais où il a signé pour deux saisons, Nemanja Matic s’est déjà entraîné avec sa nouvelle équipe. Après Benfica, Chelsea, Manchester United ou encore la Roma, le Serbe poursuit son tour d’Europe mais dans un club de moindre envergure. Le choix du milieu de terrain en a d’ailleurs étonné plus d’un mais ça ne semble pas le perturber. Lors de sa conférence de presse de présentation, le joueur de 35 ans a expliqué sa venue en Bretagne et affirme que c’est sa future place dans l’équipe qui l’a convaincu.

«Je connais le style de jeu de l’équipe, je suis les matchs de Rennes et du championnat de France. On m’a dit que j’allais avoir un rôle important au sein de l’équipe grâce à mon expérience. C’est une équipe jeune avec beaucoup de qualité et je pense que mon expérience va justement pouvoir aider l’équipe. (…) Je comprends la question (de la surprise de le voir signer à Rennes, ndlr), mais je ne le vois pas comme une surprise. Je suis heureux d’être ici, je suis fier de faire partie de ce projet. Tout le monde au club, Florian (Maurice), le président, le coach, le staff et les joueurs m’ont accueilli d’une belle manière. Bien sûr, j’ai joué dans de grands clubs dans ma carrière. J’ai choisi Rennes car je pense que c’est le bon club pour moi aujourd’hui.»