Argentine : Coupe du Monde compromise pour Nico Paz

Déjà privée de Joaquin Panichelli et de Juan Foyth pour cette Coupe du Monde, l’Argentine risque de perdre un élément autrement important. D’après les médias au pays, la compétition de Nico Paz (8 sélections, 1 but) est fortement compromise en raison d’une douleur à un genou. La blessure, considérée comme mineur au départ, serait plus importante que prévu.

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L’heure n’est plus à l’optimisme. La lésion du milieu de Côme oblige à une évaluation quotidienne et le risque de forfait est réel. Il s’agirait là d’un vrai coup dur pour l’Albiceleste. Le joueur de 21 ans a pris une autre dimension ces derniers mois et partait comme titulaire potentiel durant ce Mondial. Emiliano Buendía (Aston Villa) pourrait en profiter pour être appelé.