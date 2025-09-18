Menu Rechercher
La justice espagnole ouvre un procès contre Raul Asencio

Raul Asencio @Maxppp

Il y a quelques semaines, Raul Asencio recevait une bonne nouvelle : une des plaignantes dans son affaire de diffusion d’images pornographiques, incluant une jeune fille mineure, retirait sa plainte. Mais le défenseur central n’est toujours pas tiré d’affaire, puisque comme l’indiquent tous les médias espagnols ce jeudi, le juge en charge de l’affaire va bien ouvrir un procès.

Le défenseur madrilène ainsi que les trois autres accusés devront donc bien se présenter devant la justice. Une caution de 15.000€ a été fixée par la justice pour le joueur merengue, qui, pour rappel, est accusé d’avoir diffusé des vidéos d’ébats intimes impliquant une mineure sur des groupes Whatsapp, même s’il a déjà été confirmé que ce n’est pas lui qui a filmé les scènes.

Pub. le - MAJ le
